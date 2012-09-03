Экспорт подсолнечника в 2011-2012 МГ сократился на 39% - до 257,5 тыс. тонн

Экспорт семян подсолнечника из Украины в 2011-2012 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2011 г. - август 2012 г.) сократился на 39% против прошлого маркетингового сезона - до 257,5 тыс. тонн. Такие данные сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В том числе в августе поставки семян подсолнечника на внешние рынки составили 1,7 тыс. тонн, а в июле – 25,2 тыс. тонн.

По данным ведомства, в 2010-2011 МГ Украина экспортировала 421,2 тыс. тонн семян подсолнечника.