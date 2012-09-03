ЕБРР даст 12 млн долл. кредита на биогазовую установку для «Астарты»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит на сумму до 12 млн долл. на строительство биогазовой установки дочернему предприятию «Астарты» ООО «Цукровик Полтавщины» (Полтавская область) в рамках программы инвестиций в устойчивое развитие агробизнеса, сообщила пресс-служба ЕБРР.

Согласно пресс-релизу, основной целью этого, уже пятого по счету, совместного проекта ЕБРР и «Астарты» будет увеличение использования возобновляемой энергии в производственном цикле.

Новая биогазовая установка, говорится в сообщении, на заводе «Цукровик Полтавщины» будет ежегодно перерабатывать 120 тыс. тонн свекловичного жома и вырабатывать около 14,4 млн куб. м биогаза. Это позволит «Астарте» снизить годовой объем потребления газа на 7,7 млн куб. м.

В результате реализации проекта расход природного газа на основном сахарном заводе «Астарты» снизится на 46%, воды – на 10%, объем выбросов парниковых газов (ПГ) – примерно на 15 тыс. тонн CO2 в год. Ожидается, что в дальнейшем сокращение выбросов ПГ составит до 35 тыс. тонн в год.

Справка УНИАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Киев») - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, крупнейший производитель сахара в Украине. С 2006 года акции компании торгуются на Варшавской бирже.

Astartа владеет 8 сахарными заводами, способными перерабатывать 12 млн тонн свеклы в год, в 2011 году благодаря производству 370 тыс. тонн сахара заняла 16% долю на этом рынке в Украине.

Компания арендует 245 тыс. га земли, также занимается растениеводством и животноводством, но главным источником ее доходов является продажа сахара (почти 50% выручки в первом квартале 2012 г.).