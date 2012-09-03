Кабмин утвердил порядок господдержки при страховании озимой пшеницы

Кабинет министров Украины утвердил порядок и условия предоставления сельхозтоваропроизводителям господдержки, которая выплачивается в 2012 году как компенсация стоимости страховых платежей при страховании посевов озимой пшеницы.

Соответствующее постановление от 15 августа 2012 г. № 813 опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, господдержка предоставляется в форме компенсации до 50% стоимости страхового платежа при страховании посевов озимой пшеницы на период перезимовки.

Бюджетные средства направляются на защиту имущественных интересов сельхозтоваропроизводителей от риска гибели сельхозкультур путем частичного удешевления страховых платежей и обеспечения стабильности производства в сельском хозяйстве. Бюджетные средства направляются также на погашение бюджетной кредиторской задолженности, зарегистрированной в органах казначейства.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Министерство аграрной политики и продовольствия.

Господдержка предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые осуществляют производство сельскохозяйственной растениеводческой продукции на территории Украины, заключили со страховщиком договор страхования сельскохозяйственной растениеводческой продукции с государственной поддержкой от сельскохозяйственных производственных рисков, оплатили страховщику страховой платеж по договору страхования в размерах, рассчитанных исходя из стандартных страховых продуктов, не находятся в стадии ликвидации и в отношении них не возбуждено дело о банкротстве и не имеют просроченную более шести месяцев задолженность перед государственным (местным) бюджетом и Пенсионным фондом Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2012 года Верховная Рада приняла Закон Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой». Закон регулирует отношения в сфере страхования сельскохозяйственной продукции, которое осуществляется с государственной поддержкой, с целью защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и направлен на обеспечение стабильности производства в сельском хозяйстве.

В начале июля т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров раскритиковал Министерство аграрной политики и продовольствия, которое до того времени не разработало порядок и условия предоставления государственной поддержки для удешевления страховых платежей.