Доля украинских производителей на рынке детского питания продолжает сокращаться.

Такие данные УНИАН сообщила пресс-служба Одесского консервного завода детского питания (ОКЗДП), одного из крупнейших производителей соковой продукции в Украине, со ссылкой на директора Андрея Жукова.

«Соотношение импорта и внутреннего производства на рынке детского питания в сегменте соков и пюре за последние несколько лет претерпело изменения, причем не в пользу отечественного производителя – его доля продолжает сокращаться из года в год в исследуемых нами сегментах рынка детского питания.... Что касается пюре, то в данном сегменте доля продукции отечественного производства в общей структуре рынка составила 46% в 2010 году, а в 2011 году сократилась и составила 43%. А уже по итогам первого полугодия текущего года доля пюре украинских производителей составила 38%», - сообщил А.Жуков. Кроме того, доля детских соков украинского производства в 2010 году составляла 32%, а в 2011 сократилась до 30%.

В компании уточнили, что основные импортеры детских соков и пюре — это Россия и страны Европы.

Ссылаясь на данные Госстата, А.Жуков отметил, что в 2011 году рынок вырос на 20% против 2010 г. и составил около 5,5 млн литров, и позитивная тенденция продолжилась в этом году. При этом в первом полугодии т. г. сегмент пюре вырос на 13%, или 286 тыс. литров, - до 1,5 млн литров, тогда как в 2011 г. сократился на 3%.

Что касается упаковки детских соков, то, по данным компании, лидерство сохраняет картонная упаковка с рыночной долей в 80%. В сегменте упаковки для пюре в первом полугодии т.г. доля стеклянной тары выросла на 7% - до 87% в общей структуре рынка. Доля картонной упаковки в сегменте пюре детского питания остается стабильной – 10%.

По данным исследований MC Group, потребление детского питания на душу населения в Украине (для детей до 3 лет) составляет около 60 литров.