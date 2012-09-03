Агрохолдинг «Нибулон» купил судостроительный завод «Лиман»

Сельхозпредприятие «Нибулон», один из крупнейших производителей и экспортеров зерна в Украине, приобрел судостроительный завод "Лиман" (г. Николаев).

Как сообщается в интервью с генеральным директором «Нибулона» Алексеем Вадатурским, опубликованном на официальном сайте компании, юридически сделка по приобретению имущества «Лимана» завершена 15 августа т.г., а 23 августа руководство встретилось с коллективом завода.

Гендиректор отметил, что у завода есть свои определенные договорные отношения и производственная программа, которую завод должен завершить до 1 апреля следующего года.

«Мы за это время выполним все проектные работы, получим согласования, как того требует законодательство, для проведения реконструкции этого предприятия. Первая наша цель, связанная с «Лиманом», - обеспечить качественный и своевременный судоремонт нашего существующего флота. Вторая - обеспечить строительство судов малой тоннажности для нашей компании», - сказал А.Вадатурский, уточнив, что компания планирует реализовать эту программу в течение 2013-2014 гг.

Он отметил, что для реализации ближайших задач «Нибулона» нужно построить не менее 35 полнокомплектных самоходных судов типа «река-море» водоизмещением до 7 тыс. тонн. Эти суда будут ходить не только по Днепру и Черному морю, но и по Азовскому морю, по Дону, Волге и Каспию, чтобы обеспечить зерновые грузопотоки Казахстана, Ирана, России.

Кроме того, в планах компании строительство новых барж, буксиров для перевозок по Днепру и Южному Бугу, а также быстроходных пассажирских катеров-катамаранов.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тысячи тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.