Депутат предлагает отменить сертификацию зерна и услуг по его хранению

Народный депутат Валерий Харлим (Партия регионов) предлагает отменить сертификацию качества зерна и продуктов его переработки, а также сертификацию услуг по хранению зерна.

Соответствующий законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота и хранения зерна в Украине” (регистр. № 11127 от 31.08.2012) опубликован на сайте Верховной Рады.

“Выдача государственными органами таких документов, как сертификат качества зерна и продуктов его переработки, а также сертификат соответствия услуг по хранению зерна и продуктов его переработки является формальной процедурой, которая утратила актуальность на нынешнем этапе развития отрасли и является барьером на пути ее развития”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмена указанных документов, по мнению В. Харлима, упростит и удешевит перемещение зерновых культур как внутри страны, так и на экспорт.

Автор проекта закона отмечает, что отмена этих сертификатов не приведет к ухудшению ситуации с безопасностью и качеством пищевой продукции, поскольку зерновая отрасль Украины функционирует в условиях жесткого госрегулирования.

По мнению В.Харлима, принятие законопроекта обеспечит построение эффективного зернового рынка, будет способствовать снижению затрат на всех этапах перемещения зерновых культур, получению конкурентных преимуществ на внешних рынках, что в свою очередь приведет к росту доходов всех участников зернового рынка и поступлений в госбюджет Украины.