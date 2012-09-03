На рынке Украины могут появиться «молокосодержащие продукты»

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает ужесточит правила маркировки молочных и молокосодержащих продуктов для предотвращения фальсификации и обмана потребителей.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О молоке и молочных продуктах» и других законодательных актах о мерах по борьбе с фальсификацией молочных продуктов» опубликован на сайте ведомства.

«На сегодняшний день производители продуктов, которые только частично содержат натуральные ингредиенты, из-за использования обманчивой терминологии - «молочный продукт», «молочный напиток», «сырный продукт», «кисломолочный продукт»... - создают у потребителя ложное представление о натуральности продукта», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа предлагают ввести новый термин «молокосодержащие продукты» для обозначения продуктов, произведенных с использованием немолочного сырья. На этикетках таких продуктов должна быть нанесена маркировка «Продукт с заменителями составляющих молока».

Кроме того, Минагропрод предлагает обязать торговлю размещать молокосодержащие продукты отдельно от молочных продуктов.

В случае нарушения производителем продукции требований к маркировке молокосодержащих продуктов на него налагается штраф в размере 100% стоимости продукции, реализованной с нарушением правил маркировки.

При нарушении предприятием торговли требований по торговле молоком, молочными продуктами и молокосодержащими продуктами на него налагается штраф в размере от 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Авторы считают, что данный законопроект позволит создать правовые условия для прозрачной и эффективной деятельности производителей молочной продукции разных видов, предотвратить подмену понятий, злоупотреблений и фальсификаций молочной продукции, а также для однозначного и полного информирования потребителей о приобретенной ими продукции.