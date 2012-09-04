Роспотребнадзор аккредитовал 5 украинских лабораторий для исследований молочной продукции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разрешила пяти украинским лабораториям проводить исследования молочной продукции для экспорта в Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что проведена документарная оценка аккредитованных украинских лабораторий: Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя (Киев), Научно-исследовательский центр испытаний продукции ГП «Укрметртестстандарт» (Киев), Центр испытаний пищевой продукции и продовольственного сырья ГП «Черкассыстандартметрология» (Черкассы), Региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины в Полтавской области (Полтавская область), Государственный Научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы Государственного комитета ветеринарной медицины Украины (Киев).

Отмечается, что указанные лаборатории аккредитованы на проведение исследований молочной продукции и имеют достаточное приборное оснащение, квалифицированных специалистов. Эти лаборатории могут проводить исследования по оценке безопасности и фальсификации сыров. На первых этапах поставок в Российскую Федерацию украинских сыров будут проводиться сличительные испытания и оценка полученных результатов.

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что лаборатория Института продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины (Киев) не предоставила документы для аккредитации.

Напомним, договоренность о проведении украинскими лабораториями проверок качества молочной продукции, которая поставляется в РФ, была достигнута в апреле в ходе переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко и руководителя Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. П.Порошенко подчеркнул, что сертификаты, выдаваемые такими лабораториями, будут признаваться российской стороной. Также установлен перечень критериев, по которым будет осуществляться проверка сыров.

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины в июне направила список из шести украинских лабораторий, которые могут проводить исследования для экспорта продукции в Россию. На сегодня каждая партия продукции, произведенная на украинских молочных предприятиях, перед тем, как экспортироваться в РФ, проходит исследование в лабораториях РФ, которые выдают разрешение на экспорт.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область), ООО «Гадячсыр» (Полтавская область), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

Постепенно экспорт украинской продукции в РФ возобновляется.

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