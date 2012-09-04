Правительство выплатило селянам 57,5 млн грн дотации за молодняк КРС

Правительство выплатило селянам 57,5 млн грн государственной дотации за содержание и сохранение молодняка крупного рогатого скота (КРС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«С начала действия программы подано 131,9 тыс. заявок на содержание 188,5 тыс. телят на общую сумму 71 млн грн. Сейчас селянам выплатили уже 57,5 млн грн», - говорится в сообщении со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

«Сегодня мы видим, что крестьяне проявляют все больший интерес к сохранению и содержанию молодняка КРС на собственных хозяйствах. Количество заявок постоянно растет», - заявил министр.

Количество поданных заявок, по данным Минагропрода, в июле увеличилось вдвое по сравнению с июнем.

Справка УНИАН. В этом году государство предусмотрело около 1 млрд грн дотаций крестьянам за сохранение молодняка крупного рогатого скота: за теленка в возрасте от 3 до 5 месяцев - 250 грн, в возрасте от 6 до 8 месяцев - 500 грн, от 9 до 11 месяцев - 750 грн за голову.

Эти выплаты осуществляются в рамках программы Минагропрода «Государственная поддержка отрасли животноводства». Цель программы - остановить вырезание скота и задать темп для увеличения поголовья, что в результате скажется на увеличении объемов производства молочной продукции.