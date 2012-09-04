«Укрцукор» ожидает с середины сентября запуска большинства сахарных заводов

Ассоциация национальных сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» ожидает с середины сентября запуска в работу большинства сахарных заводов.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации.

«Всегда с 15 сентября начиналась массовая копка свеклы и с середины сентября больше половины заводов приступит к переработке сахарной свеклы», - отметили в ассоциации.

В текущем году ассоциация ожидает запуска 66-70 сахарных заводов, тогда как в прошлом сезоне работало 77 заводов. Сокращение количества заводов объясняют снижением урожая сахарной свеклы. Ожидается, что в текущем сезоне на переработку поступит 14 млн тонн свеклы, из которой будет произведено 1,8 млн тонн сахара. При этом отмечается, что на сегодня уже приступил к переработке сахарной свеклы один завод - Радеховский сахарный завод во Львовской области.

Отмечается, что из-за погодных условий задерживается копка сахарной свеклы. В частности, в Полтавской области из-за жары и засухи на полях образовалась корка и аграрии ожидают изменения погоды, чтобы запустить в поля технику. Кроме того, в некоторых областях из-за дождей снизилась сахаристость сахарной свеклы, и некоторые производители отложили уборку урожая, чтобы почва подсохла и свекла вновь набрала сахаристости.

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1,545 млн тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).