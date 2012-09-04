Аграрии поставили в Аграрный фонд 615 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам

Аграрии поставили на элеваторы Аграрного фонда 615 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам, из которых 495 тыс. тонн уже переоформлены в интервенционный фонд.

Об этом говорится в сообщении фонда.

«По состоянию на 3 сентября сельхозтоваропроизводителями поставлено 614,8 тыс. тонн зерна в рамках форвардной программы, из которых уже переоформлено в государственный интервенционный фонд 494,7 тыс. тонн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по объемам переоформления зерна лидируют Луганская, Винницкая, Кировоградская и Харьковская области.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд закупил 825 тыс. тонн продовольственного зерна урожая 2012 года на общую сумму 1,5 млрд грн по форвардным биржевым контрактам. На Аграрной бирже было заключено 634 форвардных биржевых контракта с 547 сельхозтоваропроизводителями на поставку в государственный интервенционный фонд почти 825 тыс. тонн зерна, из которых 785 тыс. тонн пшеницы и около 40 тыс. тонн ржи.