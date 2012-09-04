Сицилийское объединение СSR возобновляет импорт вин в Украину

Сицилийское винодельческое объединение Сantine Siciliane Riunite (СSR) начинает импорт в Украину вин под торговыми марками «Azhar», «Qalath» и «CSR», сообщил на пресс-конференции в УНИАН представитель объединения Маттео Ное.

Как уточнила представитель компании-импортера «Alma» Гала Матвиенко, линейка ТМ «Azhar» будет представлена двумя видами вина премиального сегмента (200-300 грн/бут.) и ТМ «Qalath» - 5 видами вина премиального сегмента (около 160 грн/бут.) и продаваться исключительно через канал HoReCa.

Кроме того, компания планирует импорт ТМ «CSR», которая будет представлена в демократичном ценовом сегменте (около 45 грн/бут.) и продаваться в рознице.

Г.Матвиенко затруднилась назвать объемы поставок сицилийских вин в Украину, отметив, что импорт только начинается и первые результаты можно будет оценить через год. При этом М. Ное выразил надежду, что ежемесячная поставка вин «CSR» в Украину будет достигать 15-16 тыс. бутылок, а премиальных «Azhar», «Qalath» - меньших объемов.

М.Ное напомнил, что 2 года назад объединение CSR уже поставляло на украинский рынок вина, объем импорта которых достигал 140 тыс. бутылок, однако поставки были прекращены в связи со сменой дистрибьютора, и в 2012 году поставок вина еще не было.

Справка УНИАН. Сицилийский винодельческий холдинг Сantine Siciliane Riunite объединяет 12 заводов и 25 тыс. га виноградников. Производственная мощность компании составляет 4,5 млн бутылок вина в год, при этом компания оценивает свой потенциал в 15-18 млн бутылок в год. Среднегодовой оборот Сantine Siciliane Riunite составляет 40 млн евро.