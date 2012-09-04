Мясо свиней из 10-километровой зоны в Запорожской области направят на переработку

Мясо свиней, которые в ближайшее время будут изыматься в 10-километровой зоне отчуждения с. Камышеватка Приморского района Запорожской области, где в июле произошел падеж свиней от АЧС, будет направлено на изготовление колбас либо тушенки для Госрезерва.

Об этом сообщил УНИАН заместитель начальника главного управления ветеринарной медицины в Запорожской области Сергей Дегтяренко.

«В 10-километровой зоне отчуждения нами ежедневно проводятся обследования поголовья свиней. Результаты данных обследований свидетельствуют о том, что все животные здоровы. Однако Инструкция по профилактике и борьбе с африканской чумой требует чтобы все поголовье свиней в 10-километровой зоне места выявления АЧС было отправлено на переработку, что и будет сделано», - рассказал С.Дегтяренко.

По его словам, в соответствии с нормативными документами, мясо свиней из зоны отчуждения может быть направлено либо на изготовление вареных колбас, либо на изготовление тушенки.

«Инструкция составлялась таким образом, чтобы исключить даже гипотетическую возможность распространения заболевания, поэтому мясо свиней из 10-километровой зоны отчуждения может быть использовано только на изготовление продукции, технологический процесс приготовления которой требует термической обработки. В данном случае принято решение направить его на изготовление тушенки для Госрезерва», - рассказал С. Дегтяренко.

По его словам, в хозяйствах населения и 3 хозяйствах – юрлицах в 10-километровой зоне с. Камышеватка на сегодняшний день насчитывается более 3,5 тысяч свиней (около 2,5 тысяч – поголовье животноводческих хозяйств и более тысячи голов – у населения).

Как сообщал УНИАН, в с. Камышеватка Приморского района Запорожской области 30 июля было зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС). Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Жителям Запорожской области, в хозяйствах которых поголовье свиней было уничтожено в связи выявлением в регионе африканской чумы, со 2 августа начали выплачивать компенсации за убитый скот.

Во вторник, 4 сентября, Запорожская ОГА распространила информацию о выделении правительством на профилактику и борьбу с африканской чумой свиней на территории области 3,375 млн грн. Как сообщили в ЗОГА, еще 400 тыс. грн. на эти цели будет выделено из областного бюджета.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболевают, погибает.