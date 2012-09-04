В ООН боятся повторения всемирного продовольственного кризиса

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) по мировым продовольственным ценам призывают к срочным скоординированным действиям для предотвращения повторения всемирного продовольственного кризиса. Такое совместное заявление эти три агентства ООН, находящиеся в Риме, опубликовали сегодня.

«Текущая ситуация на мировых продовольственных рынках, характеризуемая резким скачком цен на кукурузу, пшеницу и соевые бобы, породила опасения повторения всемирного продовольственного кризиса 2007-2008 гг. Однако быстрые скоординированные международные действия могут его предотвратить. Нам необходимо действовать незамедлительно, чтобы не позволить этим ценовым потрясениям перерасти в катастрофу и нанести ущерб десяткам миллионов человек в ближайшие месяцы», - говорится в заявлении.

По мнению специалистов, необходимо решить две взаимосвязанные задачи: проблему высоких цен на продовольствие, которые могут нанести серьезный ущерб странам, зависимым от импорта и самым бедным слоям населения, а также проблему улучшения производства, продажи и культуры потребления продукции при растущей численности населения и спроса, и изменение климата.

По мнению специалистов, необходимо поддерживать долгосрочные инвестиции в сельское хозяйство, в частности - в мелкие фермерские хозяйства, одновременно внедряя системы социальной защиты для оказания содействия бедным мелким фермерам и производителям.

При этом отмечается, что необходимо избегать панической скупки и установления ограничений на экспорт, которые в краткосрочном периоде могут помочь потребителям внутри страны, но, в целом, являются неэффективными.

Эксперты ООН отмечают, что за последние пять лет произошло три крупных скачка мировых цен на продовольствие и погодные условия послужили одной из причин каждого из них. «Пока мы не найдем способ сделать нашу продовольственную систему устойчивой к ценовым потрясениям и климатическим изменениям, опасность будет сохраняться. В краткосрочном периоде несут потери не только те, кто непосредственно подвержен этим рискам, но и международное сообщество в целом. Например, согласно оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП), каждое повышение цен продовольственной корзины на 10% означает, что она должна изыскать дополнительные 200 млн долл. в год на продовольственную помощь», - отмечается в заявлении.

Кроме того, эксперты ООН считают необходимым пересмотр и изменение, где это возможно, существующий политики, поощряющий альтернативное использование зерна. «Ряд международных организаций, включая ФАО, ИФАД, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Конференция ООН по торговле и развитию, Всемирная продовольственная программа, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, рекомендуют корректировать мандаты на биотопливо, когда мировые рынки оказываются под давлением и продовольственные запасы - под угрозой. Эта рекомендация, которая была озвучена на Саммите G20 в Париже, актуальна сегодня», - говорится в заявлении.