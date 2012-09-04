В Украине увеличилось производство подсолнечного масла

Производство подсолнечного масла в Украине за 2011-2012 маркетинговый год (МГ, сентябрь 2011-август 2012г.) увеличилось по сравнению с предыдущим МГ на 20% - до 3,56 млн тонн, сообщил в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН директор отраслевой ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.

По его словам, с таким результатом Украина производит почти четверть мирового объема подсолнечного масла.

Эксперт затруднился озвучить прогноз производства подсолнечного масла в 2012-2013 МГ, поскольку вследствие жары пострадал урожай подсолнечника в нескольких областях Украины. «Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области сегодня имеют вдвое меньший урожай, чем в прошлом году», - сказал С.Капшук. При этом он подчеркнул, что из-за засухи качество семян подсолнечника ниже прошлого года.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на неблагоприятные погодные условия и мировую финансовую нестабильность отрасль наращивает производство.

«У нас на сегодня строятся и реконструируются новые заводы. Мощность заводов по переработке масличных культур составляет около 12,5 млн тонн», - отметил С.Капшук, подчеркнув, что рост мощностей по переработке масличных составил 1 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Гидрометцентра, урожайность подсолнечника из-за жары снизится на 15% - до 14 ц/га, а валовый сбор ожидается в объеме 6,9 млн тонн.