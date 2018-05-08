Война за этикетку: Украина может остаться без "коньяка" и "шампанского"

На пути в Европу украинская алкогольная отрасль может "растерять" привычные для отечественного потребителя бренды. Впрочем, опыт ряда других стран показывает, что, как минимум, для внутреннего рынка вполне реально сохранить на этикетках собственных производителей названия "коньяк" и "шампанское". Главное, чтобы государство поддержало своих.

Украина и Европейская комиссия парафировали текст соглашения о Зоне свободной торговли между сторонами, которое является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Хотя сейчас в Европе поговаривают о том, что подписание и ратификация документа могут затянуться, Киев рассчитывает уложиться в более конкретные сроки – конец нынешнего года или начало следующего.

Одной из особо обсуждаемых тем на «торговых» переговорах стали нормы использования географических наименований (Международная конвенция наименований по месту происхождения требует не применять исторические наименования по происхождению к напиткам, производящимся на других территориях). Украина уже уступила несколько позиций своей винодельческой продукции (осталась без права использования брендов «коньяк», «шампанское», «херес» и др.). Единственное, чего удалось добиться, – 10-летнего переходного периода.

Стирая этикетки: goodbye «шампанское» и «коньяк»

Изначально Украина рассчитывала сохранить за собой право использовать географические названия при производстве винодельческой продукции для внутреннего рынка и экспорта в страны, не входящие в Евросоюз. Согласно Закону «О винограде и виноградном вине», на этикетки наносится надпись «коньяк Украины» или «шампанское Украины». Это прямо указывает потребителю на происхождение напитков и не позволяет ввести его в заблуждение. Однако десятилетний переходной период и готовящийся компенсационный пакет – вот тот максимум, которого сумела добиться наша сторона.

Как пояснил ситуацию министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, «речь идет о гармонизации законодательства, о создании позиций инвестиционного климата и соответствующих стандартов демократии. Сегодня это нужно украинцам».

Между тем, в первую очередь, это нужно европейцам, поскольку в течение последних нескольких лет наблюдается снижение продаж в секторе виноделия, и для ЕС крайне важно заполонить украинский рынок своей продукцией. Под основной удар попадают отечественные виноделы, которые долгие годы используют иностранные наименования для своих напитков.

Украинские производители апеллируют к Президенту и правительству Украины, не соглашаясь с требованиями европейской стороны относительно запрета, изменения национальных технологических стандартов, создания технологических барьеров для развития отечественного виноделия.

«В трехстороннем меморандуме между Министерством аграрной политики и продовольствия, Министерством экономики и «Укрвинпромом» четко прописаны те позиции, которые устроили бы представителей отрасли. Однако официальная украинская делегация во главе с Валерием Пятницким не придерживается этого аргументированного документа, согласованного с производителями. Иногда нам, представителям отрасли, казалось, что легче переубедить европейцев, нежели соотечественников», - отметил первый заместитель генерального директора корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко.

Он пояснил, что «согласно пункту 4 Ст. 24 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), нет препятствий для того, чтобы использовать определённые географические обозначения, если они добросовестно использовались в течение минимум 10 лет - до 15 апреля 1994 года. И для наших виноделов это подходило: история украинского портвейна, хереса, мадеры, коньяка, шампанского насчитывает более 100 лет популярности среди населения. При этом одно дело продавать коньяк и совсем другое – продавать коньячный напиток или бренди».

По его словам, «во всех странах ЕС, и не только, позиция отраслевых объединений является первоочередной для вынесения на межгосударственные, межправительственные переговоры. Что прописано в положениях и статьях соглашения (с ЕС) - неизвестно, ведь информация закрыта».

Уступки и ничего кроме

Отечественные производители обвиняют правительство в отсутствии патриотизма, напоминая о ВТО. Уступки в рамках Организации - возросший импорт вин, причем беспошлинный. Как результат – спровоцирована остановка ряда отечественных предприятий, что повлечет негативные экономические и социальные последствия для регионов.

Уполномоченный правительства Украины по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий придерживается иного мнения: «Производителям придется поработать с позиционированием своего продукта на рынке, на котором уже привыкли к тому или иному наименованию. Возьмем, например, традиционную бутылку «Советского шампанского» с черной этикеткой и золотистой надписью, сделанной определенным шрифтом. Но если на точно такой же бутылке с точно такой же этикеткой тем же шрифтом будет написано «Советское игристое», и в ней будет напиток с теми же вкусовыми качествами и по той же цене, сколько людей вообще заметят разницу? Народ привык к продукту, а не к названию. Плюс, конечно, мы ставим вопрос о некой компенсации. Потенциально, это кредиты Европейского инвестиционного банка, ЕБРР. Для предприятий, которые хотят модернизироваться, будет составлен кредитный договор, связанный с модернизацией производства, переходом на новые торговые наименования и т.п. Если, условно, вы сегодня выпускаете шампанское, а завтра вам придется перейти на игристое вино, то формально вам необходимо лишь напечатать новые этикетки».

Председатель правления ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» Александр Гаран разделяет мнение украинских виноделов относительно сохранения за ними на внутреннем рынке право на географические обозначения ЕС, а также на использование их в течение максимально возможного переходного периода. Но считает возможным и другой вариант развития событий, когда Украину вынудят отказаться от таких названий.

«На случай «неудобного» для нас решения мы начали на своём предприятии выпуск новых видов продукции – бренди, граппы, других, и ждём возможности представить их на различных выставочных мероприятиях», - рассказал Гаран.

Переход на новые наименования в любом случае будет связан с существенными финансовыми потерями для виноделов. Вряд ли наше государство выделит средства на пиар-кампанию в помощь отечественному производителю. По оценкам специалистов, объёмы реализации украинских напитков сразу упадут на две трети. Уменьшение производства только винной продукции с географическим наименованием на 50% приведёт к потерям поступлений в госбюджет порядка 400 млн грн в год за счёт уменьшения акцизных поступлений и НДС.

Кроме того, если на рынке появится продукция под наименованием «игристое вино», пусть даже известных торговых марок, потребитель вполне оправдано может ожидать от нее более мягкой ценовой политики. А это также чревато убытками.

По мнению директора АП «Ужгородский коньячный завод» Владимира Гисема, «право отечественных виноделов на употребление географических обозначений в том виде, в каком они применяются сейчас в Украине, узаконено международным законодательством. Главное, чтобы виноделы объединили усилия и не отказались от того, что является нашим на законном уровне. Закон одинаков для всех, а применение Евросоюзом двойных стандартов в отношении развитых стран есть не что иное, как дискриминация».

Украинские производители негативно оценивают монополизацию наименований по месту происхождения, они убеждены, что значение имеет только соответствие классическим технологиям.

Виноделы считают нецелесообразным предложение правительства повысить акцизный налог (почти на 70%) на спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок из винограда, что отражено в законопроекте №10653, зарегистрированном в Верховной Раде 21 июня 2012 года.

Как известно, с 1 апреля 2013 года «коньяк Украина» имеет право называться продукт, содержащий не менее 25% спиртов украинского происхождения. Вместе с тем, согласно Налоговому кодексу, налоги и сборы не должны корректироваться на протяжении бюджетного года. Вносить изменения в них нельзя ранее, чем за 6 месяцев до начала бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки.

Участники рынка считают, что отечественный коньяк не может быть приравнен по ставкам акцизного сбора к другим крепким алкогольным напиткам, таким как водка и бренди, которым выдержка не нужна. Отмена льготной ставки акцизного сбора создает неконкурентные условия. Потребитель не будет задумываться над качеством напитка - продукт как классической, так и «ускоренной» технологии станет называться «бренди».

Кроме того, предлагаемое повышение ставки акцизного сбора приведет к росту стоимости конечного продукта. Для производителей качественного украинского коньяка повышение акциза грозит вытеснением с рынка. В результате возникнет высокая вероятность исчезновения коньяков, которые изготавливаются, в первую очередь, из отечественного сырья. При почти одинаковых финансовых результатах (как при поднятии акциза, так и при сохранении льготной ставки) государство может или навсегда утратить «коньяк Украины», или сохранить льготную ставку акцизного сбора для дальнейшего развития отрасли.

В Минэкономразвития уверяют, что реализация положений закона способствует обеспечению выполнения государством своих международных обязательств и улучшению конкурентной среды на рынке ликеро-водочной продукции.

На деле же все выглядит так, что виноделы стали заложниками политических интересов и неумения официальной переговорной группы отстаивать национальные права. Например, Армения, в отличие от Украины, сумела договориться с Францией, которая позволила ей использовать слово «коньяк» в названии своей продукции. Виноделы США, которые столкнулись с аналогичными требованиями ВТО, используют название California Champagne - Калифорнийское шампанское. В последнем случае Конгресс США отклонил претензии французских производителей и принял закон, указывающий, что термин «шампанское» является «частично видовым» (англ.semi-generic). Грузия продает у нас свой «коньяк», Молдавия на этикетках обозначает продукт как «Дивин» и «молдавский коньяк».

Сумеет ли Украина отстоять «шампанское» и «коньяк» для внутреннего рынка, как это сделали другие государства, покажет время. Пока остается надеяться, что смена названий если и произойдет, то не так скоро, и этого времени будет достаточно, чтобы подготовить рынок. Однако последняя встреча, в мае текущего года, с европейским экспертом по финансовым вопросам проекта Еврокомиссии по GL (географические наименования) Джузеппе Нардели показала, что Европа не готова выполнять задекларированные обязательства, касающиеся преференций и оказания финансовой и технической помощи украинским производителям в связи с отказом от некоторых чувствительных для ЕС географических наименований. Это ставит украинскую виноградно-винодельческую отрасль в явно неравные условия с европейскими странами.

Леся Буценко (для УНИАН)