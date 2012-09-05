Янукович назвал основную проблему аграриев: «слишком медленное развитие реформ»

Президент Украины Виктор Янукович не удовлетворен темпами проведения реформ в аграрном секторе.

Об этом он заявил сегодня в ходе открытия 24-ой Международной агропромышленной выставки «Агро-2012».

«Стоит вспомнить о наболевших проблемах аграриев, основная из которых слишком медленное развитие реформ», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что ключевой составляющей реформирования сельскохозяйственного производства должно стать внедрение рынка земель сельхозназначения. «Цель аграрной реформы – создать прозрачный механизм оборота земель на основе единой системы государственного земельного кадастра», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что правительство сделает все возможное, чтобы земельная реформа защищала в первую очередь интересы селян, способствовала реализация прав и прекратила схемы теневой приватизации сельскохозяйственных земель.

При этом он подчеркнул, что еще одна проблема в сельском хозяйстве – невыполнение норм ведения земледелия, бесхозяйственное отношение к земле, вследствие чего в Украине наблюдается деградация и истощение почв. При этом президент отметил, что также немало проблем на рынке продовольствия Украины, поскольку по основным видам продуктов питания фактическое их употребление находится ниже необходимых норм. Он отметил, что Украина является импортозависимой страной по тем видам продуктов, которые могла бы производить сама как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Поэтому еще одно из ключевых заданий аграрной реформы – формирование вертикально-интегрированных высокотехнологических комплексов по производству продуктов питания, которые бы обеспечили наполнение рынка отечественной продукции с высоким уровнем переработки.