Минагропрод рассчитывает на экспорт зерна в размере 21-22 млн тонн

Минагропрод рассчитывает, что экспорт зерна из Украины в 2012-2013 МГ (МГ - июль 2012-июнь 2013) составит 21-22 млн тонн.

Об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы прогнозируем в этом году экспортировать 21-22 млн тонн (зерна – УНИАН). Конечно, будет зависеть, как внешний рынок воспримет этот объем», - сказал Н.Присяжнюк.

Он отметил, что министерство недовольно темпами экспорта зерна из Украины. При этом подчеркнул, что в Украине ожидается большой урожай кукурузы и эта культура станет основной в экспорте в текущем МГ.

Кроме того, министр напомнил, что в этом году украинская пшеница начала торговаться на Чикагской бирже. «В следующем году мы планируем в первом полугодии открыть площадку Чикагской биржи на территории нашего государства», - сказал Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, в июле-августе Украина экспортировала почти 3 млн. тонн зерна. Министерство ожидает урожай зерновых и зернобобовых в текущем году в объеме почти 46 млн. тонн.