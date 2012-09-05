Зернотрейдеры обязались экспортировать не более 19,4 млн тонн зерна в 2012-2013 мг.

Как сообщил журналистам директор департамента экономического развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей Кваша, это предусмотрено дополнением к Меморандуму, подписанному между Минагропродом и участниками зернового рынка.

С.Кваша отметил, что в этом году министерство подписало меморандум с шестью участниками зернового рынка: Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, Аграрным союзом, Украинской аграрной конфедерацией, Европейской бизнес-ассоциацией, Американской торговой палатой и Украинской зерновой ассоциацией, и сейчас подписано дополнение к меморандуму, определяющее предельные объемы экспорта зерна из Украины в текущем мг.

«В соответствии с дополнением (Меморандума – УНИАН) мы договорились, что в течение 2012-2013 маркетингового года компании могут из Украины беспрепятственно вывезти 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы», - сказал С.Кваша. Он отметил, что такие объемы экспорта основаны на обновленном балансе рынка зерна, подготовленном в августе совместно с Министерством экономического развития и торговли. Он подчеркнул, что дополнение предусматривает пересмотр баланса и объемов экспорта в случае необходимости. Он подчеркнул, что одной из причин пересмотра баланса стало то, что в переходящие остатки зерна на текущий маркетинговый год были учтены 1,9 млн тонн зерна урожая 2012 года, собранные в июне. При этом С.Кваша отметил, что Минагропрод ориентировал зернотрейдеров на то, что в центральных регионах Украины есть излишек зерна, который можно беспрепятственно экспортировать, тогда, как в южных регионах наблюдается недостаток зерна.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году, экспорт зерна из Украины в 2012-2013 МГ (МГ - июль 2012-июнь 2013) составит 21-22 млн тонн.