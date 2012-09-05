В селе Вознесенка Запорожской области снят объявленный из-за сибирской язвы карантин

В с. Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области снят карантин, объявленный 18 августа после установления факта падежа коровы одной из местных жительниц от сибирской язвы.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника главного управления ветеринарной медицины в Запорожской области Сергей Дегтяренко, сегодня, 5 сентября, решение о снятии карантина подписано и вступило в силу.

«С сегодняшнего дня завершена работа постов на въезде в с. Вознесенка, сняты все ограничения, вводившиеся в связи с объявлением карантина», - сообщил С. Дегтяренко.

По его словам, в соответствии с «Инструкцией о мероприятиях по профилактике и борьбе с сибирской язвой» карантин снимается через 15 дней после последнего выявления заболевания.

«Последний случай заболевания сибирской язвой в с. Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области зафиксирован 21 августа (во дворе дома, где содержалась павшая от сибирской язвы 15 августа корова, умерла собака – УНИАН), поэтому решение о снятие карантина в соответствии с Инструкцией принято сегодня», - пояснил С. Дегтяренко.

При этом замначальника главного управления ветеринарной медицины в Запорожской области отметил, что усиленный контроль за состояние здоровья животных в с. Вознесенка ветеринарами будет продолжен: при клинических обходах будет уделяться особое внимание выявлению симптомов, присущих сибирской язве.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в дежурную части ГУ МВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что 15 августа на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области погибла корова, принадлежавшая 73-летней жительнице этого же села. Работниками ветеринарной службы района были отобраны материалы для исследования. Однако, не дождавшись результатов анализов, которые 18 августа выявили в исследуемой продукции возбудитель сибирской язвы, граждане успели часть мяса реализовать.

Позже работниками Мелитопольского горотдела милиции и ветеринарной милиции мясо погибшей коровы было найдено, изъято и сожжено.

18 августа в селе Вознесенка был введен карантин. 36 человек, непосредственно контактировавших с мясом погибшего животного, получили профилактическое лечение. Двое из них (жители с. Вознесенка) были госпитализированы в инфекционное отделение Мелитопольской ЦРБ в связи с выявлением у них высокой температуры. В дальнейшем каких-либо симптомов сибирской язвы у них выявлено не было, однако оба продолжают находиться в медучреждении под наблюдением врачей.