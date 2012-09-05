Потери урожая винограда не превысят 10-15%

Потери урожая винограда в Украине в текущем году не превысят 10-15%, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» (АВВУ) со ссылкой на директора Сергея Михайлечко.

«Хочу подчеркнуть, что потери, понесенные в связи с погодными условиями, оказались минимальными. Согласно последнему анализу служб Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, а также специалистов ассоциации «Виноградари и виноделы Украины», снижение общего урожая по винограду в среднем составит около 10-15%», - отмечает С.Михайлечко.

При этом отмечается, что ряд хозяйств получат урожай на уровне 2011 года.

По предварительным оценкам ассоциации, 100% объема урожая 2011 года удастся достичь хозяйствам Закарпатской области. В Крыму и Херсонской области урожай винограда сократится в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом - до 87,7 тыс. тонн и 35,9 тыс. тонн соответственно. Урожай винограда в Николаевской и Одесской областях сократится на 10% - до 52,7 тыс. тонн и 206,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозировало снижение урожая винограда из-за сильных морозов в начале года на 9% - до 499 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, эксперты опасались снижения урожая винограда на 50% в южных и юго-восточных регионах Украины из-за холодной зимы.