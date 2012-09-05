Коммунисты предлагают продлить мораторий на продажу земли до 2014 года

Народные депутаты Петр Симоненко, Сергей Гордиенко, Марина Перестенко (Коммунистическая партия Украины) предлагают продлить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2014 г., действующий до 1 января 2013 г., в связи с неготовностью законодательной базы к работе рынка земель. Соответствующий законопроект «О внесении изменений к пунктам 14 и 15 раздела X «Переходящие положения» Земельного кодекса Украины» (регистр. №11106-1 от 4.09.2012) зарегистрирован на сайте Парламента.

Документом предлагается продление срока запрета на куплю-продажу земельных участков сельхозназначения, кроме изъятия (выкупа) их для общественных потребностей, и запрета внесения права на земельный участок в уставные фонды компаний, до 1 января 2014 года.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в Украине до сих пор не приняты законы о рынке земель, о регистрации земельных участков, об учете земель сельхозназначения и т.д. Кроме того, отдельные законопроекты, которые должны регулировать земельные отношения, до сих пор не разработаны.

«Введение при отсутствии названных и других законодательных и нормативных актов свободного оборота земли как товара неизбежно приведет к острому социальному конфликту между новыми собственниками средств производства и землевладельцами», - считают авторы проекта.

Ожидается, что продление срока запрета на один год позволит разработать более эффективный механизм контроля над продажей земельных участков, что в свою очередь обезопасит от злоупотреблений и преступных действий.

Как сообщал УНИАН, министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявляет, что Украина готова к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

20 декабря 2011 года Верховная Рада продлила до 1 января 2013 года мораторий на продажу земли сельхозназначения.