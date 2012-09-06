ВР передумала вносить изменения в закон о разграничении земель гос- и комсобственности

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 297 из 367 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что данный закон был принят «с грубым нарушением требований Конституции и регламента ВР».

Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности». В законе определены органы, которые принимают решение относительно реализации права собственности на земельные участки, разграничение их полномочий, определения компетенции распорядителя государственных земель как единого субъекта права собственности на земельные участки. Документом также предусматривалось формирование информационной базы – Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Парламентом сначала не была поддержана поправка, которая касалась вопросов передачи правительством земельных участков в уставной капитал государственного земельного банка. Но потом повторно она была поставлена на голосование и поддержана. Народный депутат Юрий Кармазин (фракция НУ-НС) отметил: «Это бандитизм». В ответ на это председатель ВР Владимир Литвин сказал, что «это не бандитизм - это работа». В свою очередь представители оппозиции заявили, что таким образом, по сути, разрешена продажа земли.

В законе предусмотрено, что изменение целевого назначения особо ценных земель осуществляется по согласованию с Верховной Радой Украины. В нем отмечено, что изменение целевого назначения особо ценных земель допускается лишь для строительства объектов общегосударственного значения, дорог, линий электропередачи и связи, трубопроводов, осушительных и оросительных каналов, геодезических пунктов, жилья, объектов социально-культурного назначения, нефтяных и газовых скважин и производственных сооружений, связанных с их эксплуатацией. Также в законе отмечается, что изменение целевого назначения земельных участков лесохозяйственного назначения, природоохранного, оздоровительного, рекреационного назначения, находящихся в государственной собственности, осуществляется по согласованию с Кабинетом министров Украины.

Во время обсуждения закона Ю.Кармазин отметил, что на сегодняшний день «последней ценностью, которая осталась в Украине, является земля». «Данный закон, я считаю, как подготовка к тому, чтобы это последнее куда-то «растеряли», - добавил он. Он отметил, что данный законопроект без учета поправок от оппозиции не стоит принимать. Но эти поправки парламент не поддержал.

На сайте ВР не был размещен тексту законопроекта, подготовленного ко второму чтению, и таблиц с поправками.

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