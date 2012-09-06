Рынок органических продуктов в Украине в 2011 году вырос вдвое

Объем внутреннего рынка органической продукции в Украине в 2011 г. составил 5,1 млн евро, что более чем в два раза превышает показатель 2010 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель правления федерации органического движения Евгений Милованов.

«За последний год потребление органических продуктов в Украине выросло с 0,55 грн на душу населения в 2010 г. до 1,24 грн в 2011г. Конечно, это очень маленькие показатели, потому что во многих европейских странах потребление на душу населения превышает 100-150 евро», - отметил Е.Милованов.

По данным федерации, в 2011г. в Украине увеличилось и количество производителей органической продукции до 155 хозяйств, и также было сертифицировано 270,3 тыс. га сельхозугодий.

Относительно цены на органическую продукцию, по словам Е.Милованова, в Европе цены на нее примерно на 10-15% выше цен на традиционные продукты, а в Украине органические продукты стоят на 20-30%, а иногда в несколько раз дороже традиционных продуктов, что поясняется небольшими объемами производства и соответственно, высокими логистическими затратами на единицу продукции. Он отметил, что с дальнейшим развитием рынка органических продуктов стоимость их будет снижаться.