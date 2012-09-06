Депутаты предлагают запретить молокосодержащие продукты с долей молочных жиров меньше 50%

Народные депутаты Андрей Деркач и Артем Пшонка (Партия регионов) предлагают запретить производство и реализацию молокосодержащих продуктов, в которых массовая доля молочных жиров составляет менее 50%.

Соответствующее предложение авторы изложили в законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «О молоке и молочных продуктах» и другие законодательные акты о мерах по борьбе с фальсификацией молочных продуктов» (регистр № 11177 от 05.09.2012), зарегистрированном на сайте парламента.

В случае производства или реализации молокосодержащих продуктов, массовая доля молочного жира в которых составляет менее 50%, авторы законопроекта предлагают накладывать на субъектов хозяйствования штраф в размере 100% стоимости этой продукции.

Как сообщал УНИАН, аналогичный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О молоке и молочных продуктах» и другие законодательные акты о мерах по борьбе с фальсификацией молочных продуктов» был опубликован Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. Документом устанавливается введение нового термина «молокосодержащие продукты» для обозначения продуктов, произведенных с использованием немолочного сырья, а также введение соответствующей маркировки таких продуктов и их отдельное размещение на торговых площадях.