Участники рынка обеспокоены ростом количества псевдоорганической продукции в Украине

Федерация органического движения обеспокоена существенным ростом количества псевдоорганической продукции на рынке Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель правления федерации органического движения Евгений Милованов.

«Есть честная торговля, есть органические продукты, которые предусматривают обязательную инспекцию или сертификацию независимыми органами сертификации. Но сейчас наблюдается рост псевдоорганических продуктов», - сообщил Е.Милованов.

Глава правления ассоциации «Биолан Украина» Василий Пиндус отметил, что потребители могут увидеть в магазинах на этикетках продуктов надписи «био», «эко» и т. д., хотя это не органическая продукция. «Это большая негативная тенденция развития рынка, поскольку потребители в определенной мере не всегда могут отличить псевдоорганическую продукцию от качественной органической продукции», - сказал он.

Е.Милованов отметил, что наибольшее количество псевдоорганической продукции наблюдается в Киеве и Киевской области, что объясняется самым большим рынком потребления. Такая продукция появляется в сегментах куриных яиц, чаев, молочных продуктов.

По словам Е.Милованова, количество таких производителей не растет, но многие из них являются крупными индустриальными производителями, которые охватывают всю Украину, и в количественном измерении количество такой продукции очень сильно выросло. При этом он отметил, что часто цены на псевдоорганическую продукцию вдвое выше, чем на сертифицированную органическую.

Эксперты пояснили, что появление псевдоорганической продукции может быть прекращено путем формирования законодательной базы органического производства, которой до сих пор нет в Украине.

«Законодательная база должна разграничить органическую и неорганическую продукцию, и тогда производители и потребители будут защищены законодательно», - сказал В.Пиндус.

Как сообщал УНИАН, объем внутреннего рынка органической продукции в Украине в 2011 г. составил 5,1 млн евро, что более чем в два раза превышает показатель 2010 г. В Украине работает 155 сертифицированных органических хозяйств.