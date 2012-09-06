ВР планирует ввести аграрные расписки

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “Об аграрных расписках”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 243 народных депутата из 327 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом создается концептуальная возможность субъектов хозяйствования использовать в своей деятельности аграрные расписки, выступающие в роли товарораспорядительных документов, которые фиксируют безусловные обеспеченные залогом будущего урожая или сельскохозяйственных животных обязательства должника осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или оплатить денежные средства на определенных в нем условиях.

В связи с ежегодной потребностью сельскохозяйственного производства в кратко - и среднесрочных инвестициях на время завершения природного технологического цикла производства продукции, законопроектом устанавливается их ограниченное применение только для оформления операций с сельскохозяйственной продукцией, перечень которой определен и наиболее полно изложен в УКТ ВЭД Закона Украины «О Таможенном тарифе Украины» (группы 01-14).

В соответствии с положениями законопроекта, заключать аграрные расписки (АР) разрешается только для оформления встречных обязательств должника за переданные ему до завершения технологического цикла производства продукции – предмета аграрных расписок - денежные средства, поставленные товары, выполненные работы и предоставленные услуги.

Направленность законопроекта в поддержку прямых инвестиций в деятельность непосредственного сельскохозяйственного товаропроизводителя наделяет правом выдавать такие аграрные расписки исключительно лицам, которые имеют право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения или право пользования им на законных основаниях для осуществления производства сельскохозяйственной продукции. В случае, когда право собственности на земельный участок принадлежит двум и больше пользователям, аграрные расписки выдаются ими совместно и, соответственно, они несут солидарную ответственность за невыполнение своих обязательств.

Законопроект устанавливает неотъемлемой составляющей аграрной расписки обеспечение обязательств по ней залогом будущего урожая или сельскохозяйственных животных, с распоряжением продукцией которых связываются действия производителя. Размер залога должен быть не меньше размера обязательства по аграрной расписке, а условия залога предусматривают возможность кредитора вернуть в собственность предмет залога в счет принудительного выполнения имущественного обязательства или продать его в счет погашения денежного обязательства сельскохозяйственного производителя.

Для привлечения к кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей более широкого круга инвесторов (как заинтересованных в фактическом получении конечного продукта производства, так и заинтересованных только в финансовых результатах инвестиций) законопроектом предлагается разделить аграрные расписки на два вида – товарные и финансовые.