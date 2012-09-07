Процедуру отвода земельных участков подкорректируют

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры отвода земельных участков и изменения их целевого назначения".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения (11116) проголосовали 242 народных депутата из 312 зарегистрированных в сессионном зале.

Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры отвода земельных участков и изменения их целевого назначения" разработан с целью упрощения процедур оформления земельных участков в собственность, пользование (в том числе на условиях аренды), изменения целевого назначения земельных участков, совершенствование порядка разработки, согласования и утверждения проектов землеустройства по отводу земельных участков.

Основной целью законопроекта является упрощение и сокращение сроков отвода земельных участков.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 20, 118, 122, 123, 151, 186, 186-1 Земельного кодекса Украины, статьи 50 Закона Украины "О землеустройстве".