Систему землеустройства поддадут дерегуляции

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» по дерегуляции хозяйственной деятельности в проведении работ по землеустройству и землеоценочных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения (11131) проголосовали 237 народных депутатов из 301 зарегистрированного в сессионном зале.

Основной целью законопроекта является создание правовой возможности для выполнения задач, поставленных Национальным планом действий на 2012 год, с целью дерегуляции хозяйственной деятельности в сферах землеустройства, оценки земель и отмены лицензирования хозяйственной деятельности в определенных сферах деятельности с введением новой более либеральной модели государственного регулирования, базируются на оценке способности специалистов выполнять соответствующие работы (сертификации).

Для достижения определенной цели законопроект предлагает решение следующих задач: внести изменения в Земельный кодекс Украины относительно уточнения понятийного аппарата, который используется при определении исполнителей работ по землеустройству и оценке земель; внести изменения в Закон Украины «О землеустройстве» относительно уточнения полномочий органов власти в сфере землеустройства, введение удостоверения документации по землеустройству и оценке земель подписью и личной печатью сертифицированного инженера-землеустроителя, уточнения определения разработчиков документации по землеустройству, определения полномочий по установлению требования к техническому и технологического обеспечения исполнителей работ по землеустройству, определение основ осуществления государственного надзора в сфере землеустройства, введение саморегулирования в сфере землеустройства, установления требований к профессиональной подготовке и кадрового обеспечения в сфере землеустройства, введение ведения Государственного реестра сертифицированных инженеров-землеустроителей, создание реальных механизмов ответственности за нарушение законодательства в сфере землеустройства (в т.ч. аннулирования сертификата инженера-землеустроителя).

Также предполагается внести изменения в Закон Украины «Об оценке земель» относительно уточнения определения круга субъектов оценочной деятельности, внедрение ведения Государственного реестра сертифицированных оценщиков по экспертной денежной оценке земельных участков, определение основ государственного надзора в сфере оценки земель, введение удостоверения технической документации по оценке земель подписью и личной печатью сертифицированного инженера-землеустроителя, уточнения случаев обязательного проведения денежной оценки земельных участков, а также порядков проведения бонитировки почв, экономической оценки земель и нормативной денежной оценки земельных участков и т.п.

Законопроектом предусмотрено введение переходных норм по сохранению силы уже выданных лицензий на производство работ по землеустройству и землеоценочных работ до 1 января 2015 года с целью недопущения осложнения условий ведения бизнеса для субъектов хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности их права выполнять соответствующие виды работ, защиты права на труд для инженеров-землеустроителей и оценщиков по экспертной денежной оценке земельных участков. Квалификационный сертификат инженера-землеустроителя выдается бесплатно центральным органом исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов по добровольному обращению без сдачи квалификационных экзаменов инженеров-землеустроителей, которые на момент вступления в силу данного закона работают в составе субъектов хозяйствования, в установленном законом порядке получили лицензии на проведение работ по землеустройству, и назначенные ответственными за качество работ, которые лицензируются.