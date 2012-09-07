Закон о создании Государственного земельного банка принят в новой редакции

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения (10043) проголосовали 242 народных депутатов из 324 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон был подготовлен профильным комитетом 6 сентября.

Закон вводит в действие государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более 5% от ставки Национального банка.

Законом предоставляются центральному органу исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальным органам полномочия по распоряжению землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, исключая указанные полномочия в местных государственных администрациях, Киевской и Севастопольской городских государственных администрациях и Совете Министров Автономной Республики Крым.

Законом предусматривается, что Киевская и Севастопольская городские государственные администрации распоряжаются земельными участками государственной собственности в пределах их территорий.

Законом предлагается оставить множественность субъектов, которые будут предоставлять в собственность или в пользование одни и те же земельные участки. Также предусматривается передача Кабинетом министров Украины земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в уставной капитал государственного земельного банка, который стопроцентно принадлежит государству и не подлежит приватизации.

Закон содержит предписание, по которому земли государственной и коммунальной собственности в Украине после вступления в силу настоящего Закона, считаются разграниченными.

Утром 6 сентября парламент принял постановление, которым отменил результаты голосования за закон, который был принят 21 июня по требованию оппозиции.