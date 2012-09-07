В Крыму на 7 сентября объявлено штормовое предупреждение

10:21, 07 сентября 2012
Агро
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В Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение на пятницу, 7 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС, в отдельных районах полуострова пройдут грозы. Непогоду будут сопровождать шквалы до 20 метров в секунду.

При этом в лесах Крыма 7-8 сентября ожидается высокая пожарная опасность.

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