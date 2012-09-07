Государство компенсирует до 50% страхования посевов озимой пшеницы

Государство намерено компенсировать до 50% стоимости страхования посевов озимой пшеницы, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Государство взяло на себя обязанности компенсировать до 50% страховых платежей, которые сельхозпроизводители платят страховым компаниям. На 2012 бюджетный год эта дотация распространяется на озимую пшеницу, в том числе на риски, касающиеся перезимовки озимой пшеницы», - цитирует пресс-служба слова министра Николая Присяжнюка.

Отмечается, что к таким рискам относятся те, которые наступают в период презимовки до возобновления вегетации.

Министр добавил, что сейчас, при участии общественных организаций АПК и страховых компаний, завершается разработка типового страхового договора, который будет использоваться этими компаниями.

Это позволит максимально упростить доступ к этой услуге сельхозпроизводителей. Предполагается, что стоимость страхования будет утверждена приказом Нацфинуслуг в разрезе областей. Средний тариф по стране составит ориентировочно 65 грн/га.

Напомним, Кабмин утвердил порядок и условия предоставления сельхозтоваропроизводителям господдержки, которая выплачивается в 2012 году как компенсация стоимости страховых платежей при страховании посевов озимой пшеницы. Господдержка предоставляется в форме компенсации до 50% стоимости страхового платежа при страховании посевов озимой пшеницы на период перезимовки.

В начале июля т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства раскритиковал Министерство аграрной политики и продовольствия, которое до того времени не разработало порядок и условия предоставления государственной поддержки для удешевления страховых платежей.