Компания Nestlé, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, сменила директора на рынке Украины и Молдовы. Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, с 1 октября 2012 г. новым директором в Украине и Молдове станет Яна Михайлова. Она сменит Маурицио Патарнелло, который возглавит рынок Нестле Россия и Евразия.

Отмечается, что до приезда в Украину Я.Михайлова работала руководителем бизнеса Nestlé Purina Petcare на рынках России, Украины, стран СНГ.

Я.Михайлова, гражданка Российской Федерации, начала карьеру в Nestlé в 1996 году на должности регионального менеджера по продажам.

Справка УНИАН. Nestlé S.A. (Швейцария) – крупнейший производитель продуктов питания в мире. Nestlé принадлежит 461 фабрик в 83 странах мира. Годовой объем продаж Nestlé в мире достиг в 2011 г. 83 млрд. швейцарских франков. Продукция Nestlé представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. Помимо производства продуктов питания, Nestlé владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической промышленности.

В 1998 году Nestle S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Світоч». В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestle S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»). В 2010 году Nestle S.A приобрела ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».

Бизнес Nestlé в Украине представлен направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных, мороженое.