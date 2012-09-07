ФАО прогнозирует снижение урожая пшеницы в Украине на 37% в 2012 году

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) прогнозирует снижение урожая пшеницы в Украине на 37% в 2012 г.

Об этом говорится в обзоре организации, опубликованном на ее официальном сайте.

Мировое производство пшеницы, по оценкам ФАО, составит 663 млн тонн в 2012 г., что на 15 млн тонн или на 2% ниже по сравнению с предыдущим прогнозом. «Производство пшеницы в Российской Федерации снизится на 29% по сравнению с 2011 г. Производство пшеницы также должно резко упасть в Казахстане и Украине на 47% и на 37% соответственно. Напротив, производство пшеницы в США вырастет на 13,5 % до уровня выше среднего в размере 61,7 млн тонн. Рекордные урожаи ожидаются также в Индии и Китае», - говорится в сообщении.

Мировое производство фуражного зерна, а именно кукурузы, ячменя, сорго, проса, ржи, овса, по прогнозам, должно составить 1 млрд 148 млн тонн, что на 17 млн тонн или на 1,5% меньше, чем в 2011 г. Ожидаемый спад, главным образом, отражает снижение урожая кукурузы до 864 млн тонн в 2012 г., что на 20 млн тонн меньше 2011 г.

Последний прогноз ФАО по мировому производству зерна в 2012 г. составил 2 млрд 295 млн тонн, что на 52 млн тонн или на 2,2% ниже по сравнению с рекордным показателем в 2011 г. Этот прогноз примерно на 4% ниже оценок предыдущего прогноза ФАО, сделанного в июле, что во многом отражает ухудшение прогнозов по производству кукурузы в США вследствие масштабной и сильной засухи.

Мировое потребление зерна в 2012-2013 гг., согласно прогнозам, составит 2 млрд 317 млн тонн, что немного ниже, чем в прошлом сезоне и на 2% ниже средней тенденции за последнее десятилетие.

Отмечается, что высокие цены на зерно сдерживают спрос, особенно со стороны производства этанола из кукурузы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Урожай -2012: Чикагская биржа не позволит Кабмину своевольничать