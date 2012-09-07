Молокопереработчики могут потерять налоговые льготы при занижении ими закупочных цен

Правительство может отменить налоговые льготы для молокопереработчиков, если они будут занижать закупочные цены на молоко.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

Отмечается, что правительство обязало молокопереработчиков закупать молоко у населения по цене не ниже 2,2 грн/л.

«Мы получали информацию, что некоторые молокопереработчики поставили своих посредников, которые принимают молоко у крестьян по 1,6 грн/л, а на молокозаводы сдают по 2,5 грн/л. Государство четко дало понять, что хочет изменить такую ситуацию в пользу крестьян. Если перерабатывающие предприятия не прислушиваются, то мы поставим вопрос целесообразности льгот по использованию НДС на дотацию молока», - заявил Н.Присяжнюк.

Министр назвал цену на молоко в 1,6 грн/л безосновательной и напомнил, что в этом году цены на молочные продукты выросли, а экспорт, который был снижен из-за сокращения поставок в Российскую Федерацию, восстанавливается.

«Антимонопольный комитет будет изучать причины невыполнения постановления правительства о повышении закупочных цен до 2,2 грн/л. Кроме того, мы используем и экономические рычаги урегулирования ситуации. В частности, Аграрный фонд уже начал закупку сливочного масла и сухого молока, чтобы стимулировать рынок», - сообщил Н.Присяжнюк.

Министр напомнил, что инициированное государством создание кооперативов поможет решению этой проблемы, поскольку учитывает интересы как крестьян, так и переработчиков.

«Во-первых, крестьяне смогут поставлять свою продукцию на перерабатывающие предприятия напрямую без посредников по справедливой цене. Во-вторых, перерабатывающие предприятия получат более качественное молоко, которое не задерживается, проходя посредническую цепочку», - считает Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, в августе правительство установило минимально допустимый уровень закупочных цен на молоко у населения на уровне 2,20 грн за литр, что на 37,5% выше предыдущей цены.