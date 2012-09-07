Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) может разрешить «Лозовскому молочному заводу» ввоз сыров в Россию при устранении замечаний, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не возражает против возобновления поставок в Российскую Федерацию продукции ООО «Лозовской молочный завод» при условии устранения замечаний и выполнения всех запланированных мероприятий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор повторно рассмотрел план мероприятий «Лозовского молочного завода» в части улучшения санитарно-эпидемиологического состояния предприятия и обеспечения выпуска качественной продукции. При этом подчеркивается, что ряд принципиальных замечаний не был учтен. «В схеме производственных процессов указывается подача только обезжиренного молока для получения молочно-жировой смеси, для дальнейшего изготовления сыров, тогда как в этом случае необходимо цельное молоко. В то же время в представленной блок-схеме для производства сырных продуктов используется молоко-сырье», - говорится в сообщении.

Кроме того, предприятие планирует поставлять в РФ сыр и сырный продукт «Монастырский», что не соответствует требованиям российского законодательства, которое не допускает производство и поставку сыров и сырных продуктов под одним наименованием. «В связи с этим техническая документация ООО «Лозовской молочный завод» должна быть актуализирована в части выпуска сыров и сырных продуктов под разными наименованиями», - отмечает Роспотребнадзор.

При этом подчеркивается, что поставки молочной продукции «Лозовского молочного завода» будут осуществляться при жестком контроле Роспотребнадзором каждой партии указанной продукции. В случае выявления несоответствия качества поставляемой молочной продукции заявленным требованиям, данное предприятие будет исключено из числа поставщиков.

Напомним, в июне т.г. специалисты Роспотребнадзора проинспектировали "Лозовской молочный завод" на предмет предоставления права экспорта сыров в Россию и озвучили ряд замечаний к предприятию.

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