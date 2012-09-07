Из Украины экспортировали 150 тыс. тонн сахара

Экспорт сахара из Украины в 2011/2012 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2011 — август 2012 г.) составил 150 тыс. тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Впервые за последнее десятилетие предприятиям сахарной отрасли удалось возобновить экспорт сахара, и по данным Государственной таможенной статистики с сентября 2011 года по август 2012 отгружено на экспорт 150 тыс. тонн белого сахара почти в 20 стран мира», - говорится в сообщении.

Основными странами - импортерами украинского сахара стали Казахстан, Грузия, Ливан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Венгрия, Хорватия, Сирия.

«Именно восстановление экспорта украинского свекловичного сахара, повышение его конкурентоспособности и активизация продвижения на продовольственные рынки зарубежных стран является одной из отправных позиций развития отрасли», - отмечают в министерстве.

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1,545 млн тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).