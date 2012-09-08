Вице-премьер-министр, министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявляет, что власть пока не собирается открывать рынок земли.

Об этом он сказал в пятницу вечером в эфире программы «Большая политика» на телеканале "Интер".

Отвечая на реплику председателя Совета объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсения Яценюка о том, что власть запланировали провести крупнейшую земельную аферу, С.Тигипко сказал: "А кто собирается открывать рынок земли? Никакой связи между рыком земли и земельным банком (который недавно создало правительство - УНИАН) абсолютно нет. Никто сегодня не собирается даже говорить о том, что земля сельскохозяйственного назначения должна быть свободным абсолютно товаром. К этому мы сегодня не готовы".

Как сообщал УНИАН, 2 июля Кабинет Министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. В соответствии с документом, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн. грн. 100% уставного капитала банка принадлежит государству.

6 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Среди прочего, закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более чем 5% ставки Национального банка.