Завтра в Украине без существенных осадков, днем до 20 ° тепла

Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, днем до 20° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 9 сентября будет переменная облачность. Без существенных осадков, только на севере Левобережья небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, на побережье Крыма до 18°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20° (на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 10-15°).

В Киевской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.

В столице без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 17-19°.

8 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 21-23°, в Днепре возле Киева 19°.