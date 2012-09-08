Украина может потерять более половины пахотных земель из-за изменения климата

Климатические изменения несут реальную опасность для Украины. Участившиеся засухи грозят превращением степей юга Украины в пустыню и потерей для земледелия более половины площадей пахотных земель страны, пишет ZN.UA.

«В Украине в последние десятилетия участились жестокие засухи и существенно повысились летние температуры, климат приобретает признаки континентальности. Темпы нарастания температуры в нашей стране существенным образом опережают средние планетарные показатели. Особенно рельефно проявляется такая тенденция на Юге в зоне Степи, где на поля и посевы в текущем году фактически не выпадали осадки на протяжении четырех—пяти месяцев», — отметил академик.

«Соответственно на мизерных запасах влаги, находящейся в почве после предыдущих засушливой осени и бесснежной зимы, формировать урожай сельскохозяйственных культур было очень сложно», — пишет Александр Иващенко.

По его словам, за последние десятилетия происходит фактическое смещение границ природно-климатических зон на 100—150 км на север. Условия вегетации в традиционной подзоне Северной Степи (Днепропетровская, Кировоградская области и др.) за последние годы фактически отвечали подзоне Южной Степи. Это условия — как в зоне Юго-Западной Африки в пустыне Калахари.

«Подзона Северной Степи смещается соответственно на территории Черкасской, Полтавской и других областей, которые традиционно были в зоне Лесостепи. В Южной Степи (Херсонская, Запорожская области, Крымская АР и др.) реально уже проявляются признаки опустынивания», — подчеркнул он.

Ученый отметил, что сохранение имеющихся тенденций изменений климата в ближайшие 20 лет представляет реальную опасность фактической потери для интенсивного земледелия не только зоны Степи, но и свыше половины площадей пахотных земель страны и почти двух третей площади современной зоны Лесостепи.

Такие последствия, утверждает Александр Иващенко, могут привести к непригодности территории для обитания людей и ведения хозяйственной деятельности, то есть фактически к:

- потере в хозяйственном использовании от 15 до 21 млн га площадей пахотных земель;

- недополучения ежегодно валового сбора от 24 до 40 млн. т качественного зерна и других продовольственных культур (овощей, плодов, ягод, винограда, орехов, кормов), что является традиционной продукцией зоны Степи;

- неконтролируемой миграции населения зоны Степи в более северные регионы страны из-заневозможности ведения аграрного производства; дефицита пресной и чистой воды;

- дискомфортности окружающей среды для жизни на Юге.