Украина и Россия могут создать совет для координации действий на рынке зерна

Москва. Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского аграрного ведомства по итогам переговоров заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Ильи Шестакова с заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины Александром Сенем.

«Главным пунктом повестки переговоров стал вопрос о создании «Черноморского зернового совета» - координирующего органа, главной задачей которого будет обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна», - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание Совета будет также способствовать увеличению суммарного производства зерновых культур в странах-членах, укреплению и развитию экспортных возможностей, в том числе повышению эффективности использования экспортной инфраструктуры и снижению экспортных затрат.

В долгосрочном плане деятельность Совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику, осуществлять, при необходимости, взаимопоставки зерна, реализовывать совместные проекты по развитию инфраструктуры зернового рынка в третьих странах.

Для реализации указанной инициативы стороны приняли решение включить в повестку дня очередного заседания российско-украинской Подкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса вопрос о возобновлении деятельности межведомственной Рабочей группы по скоординированному развитию рынка зерна России и Украины.

Планируется, что указанная встреча пройдет 12 октября 2012 г. в Москве под председательством министра сельского хозяйства Российской Федерации Николая Федорова и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2011 г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

«Мы можем гарантированно занять до 20% мирового рынка. А это означает, что с нами будут считаться и ценовую политику нашим странам будут диктовать не зернотрейдеры, а мы сами», - сказал Н.Азаров.

Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

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