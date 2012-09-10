АМКУ расследует деятельность киевских ритейлеров в связи с повышением цен на продукты

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит расследование на рынке ритейла г. Киев относительно соблюдения требований конкурентного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Рафаэля Кузьмина.

В частности, АМКУ анализирует деятельность сетей, работающих в Киеве под брендами «АШАН», «Фуршет», «Сільпо», «Фора», «Велика кишеня», «АТБ», «ЭКО-маркет», «Караван», «BILLA», «Край», «Країна», «Перекресток», «СПАР», «NOVUS», «Бімаркет» и «Метро».

Как пояснил Р. Кузьмин, основанием для расследования стало применение торговыми сетями похожих механизмов, которые могли привести к экономически необоснованному повышению цен на продукты питания.

В частности, цены на молочную продукцию, макаронные изделия, подсолнечное масло, крупы, мясо и рыбу в 2011 году и в начале 2012 года повысились на 15-60%. В то же время индекс потребительских цен вырос на 13,5%.

Такие действия торговых сетей могут содержать признаки антиконкурентных согласованных действий, считают в АМКУ.

В комитете напомнили, что за совершение подобных действий законодательство предусматривает штрафные санкции в размере до 10% дохода компаний-ответчиков.