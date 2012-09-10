Nemiroff до конца года планирует начать экспорт водки в Индию

Украинская водочная компания Nemiroff, один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине, планирует до конца года начать экспорт водки в Индию и несколько стран Латинской Америки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

На сегодняшний день водка Nemiroff реализуется в 78 странах и до конца года планируется открыть еще несколько новых рынков сбыта.

В компании сообщили, что в этом году начались поставки водки в Чили и Парагвай. Партнером-дистрибутором УВК Nemiroff в Чили является компания Comercial Pacifico Sur Ltda. В данной стране водка Nemiroff реализуется через такие крупные сети, как UNIMARC (200 торговых точек), Monserat и Tottus (по 38 торговых точек каждая), а также канал HoReCa. В свою очередь дистрибутор Nemiroff в Парагвае – компания Brumado – входит в тройку самых крупных алкогольных компаний страны.

Согласно сообщению пресс-службы, Nemiroff наращивает объемы экспорта – за шесть месяцев т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. рост поставок на рынки СНГ и Прибалтики составил 49%. Кроме того, на 21% выросли поставки на внешние рынки (станы Европы, Азии, Африки, Америки, в Австралию). На 60% выросли объемы отгрузок в магазины беспошлинной торговли duty free. В 2011 г. компания начала экспорт продукции в Австралию, Новую Зеландию, Сирию, Финляндию, Японию и Швейцарию.

«Предпосылки нынешних результатов работы были заложены еще в 2006-2009 гг., во время реструктуризации компании», – отметил председатель Совета директоров Nemiroff Александр Глусь.

Справка УНИАН. Компания Nemiroff – один из крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция которого поставляется в 78 стран мира.

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Компания производит продукцию на 2 ликероводочных заводах в г.Немиров (Винницкая обл., Украина). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликероводочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»). В Беларуси Nemiroff разливает продукцию на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).