Украина с начала 2012/2013 МГ экспортировала 3,9 млн тонн зерна

Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 – июнь 2013 г.) по состоянию на 10 сентября составил 3,913 млн тонн, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2011/2012 МГ, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, за указанный период экспорт пшеницы вырос на 57% - до 1,764 млн тонн, в том числе 1,259 млн тонн продовольственной и 0,505 млн тонн фуражной. Поставки на внешние рынки ячменя сократились на 28% – до 0,892 млн тонн. Экспорт кукурузы вырос в 21 раз — до 1,208 млн тонн.

Экспорт зерна в сентябре составил 0,924 млн тонн, в том числе 0,463 млн тонн пшеницы, 0,341 млн тонн ячменя и 0,108 млн тонн кукурузы.

Кроме того, поставки на внешние рынки масличных культур с начала текущего МГ выросли на 47% - до 0,41 млн тонн, в том числе экспорт рапса вырос на 20% - до 0,297 млн тонн и сои - в 3,5 раза - до 112,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн.