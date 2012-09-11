Минагропрод может ввести мораторий на заключение экспортных контрактов по пшенице

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины может ввести мораторий на заключение экспортных контрактов по пшенице после того, как ее экспорт достигнет 4 млн тонн.

Об этом в комментариях журналистам сообщил директор департамента экономического развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей Кваша.

Он напомнил, что согласно подписанному министерством и зерноторговыми компаниями дополнению к Меморандуму, трейдеры обязались экспортировать не более 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 - июнь 2013 г.), в том числе 4 млн тонн пшеницы.

«У нас есть договоренность о том, что мы за 2 месяца до наступления критичного объема экспорта вступаем в переговорный процесс с объединениями, которые подписали меморандум и дополнение к нему, и принимаем решение или о полном моратории на заключение контрактов на экспорт пшеницы или, если это не происходит, то ограничения, которые всегда существуют», - сообщил С.Кваша.

Он отметил, что участники зернового рынка с пшеницы могут переориентироваться на экспорт ячменя и кукурузы. «Тот объем контрактов, который заключен по пшенице, мы считаем достаточно большим, и мы их призвали, чтоб по пшенице приостановить активную позицию по экспорту», - сообщил начальник департамента.

Он отметил, что объема экспорта в 4 млн тонн пшеницы Украина может достичь уже в феврале 2013г.

По словам С.Кваши, участники рынка и министерство договорились в конце октября пересмотреть баланс зернового рынка, после того, как будет понятен ожидаемый урожай кукурузы.

Он подчеркнул, что в прошлом году ведомство также подписывало меморандум с участниками зернового рынка и все договоренности были выполнены.

Напомним, зернотрейдеры обязались экспортировать не более 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 МГ. Согласно дополнению, в течение 2012/2013 МГ компании могут из Украины беспрепятственно вывезти 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что урожай зерна в текущем году составит около 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.