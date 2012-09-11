Аграрная биржа планирует ввести фьючерсный контракт в гривне через 2-3 года

Аграрная биржа планирует ввести фьючерсный контракт в национальной валюте через 2-3 года, после того как участники рынка научатся работать на бирже, сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель Аграрной биржи Александр Марюхнич.

«Перед тем, как вводить фьючерсный контракт, нам нужно научить участников рынка пользоваться электронной системой. После этого через 2-3 года можно говорить о фьючерсном контракте в национальной валюте», - сказал А.Марюхнич, отметив, что для хеджирования рисков участникам биржи нужно иметь статистику ценовых колебаний, которая на сегодняшний день еще не сформирована.

По словам руководителя Аграрного союза Геннадия Новикова, около 90% украинских товаропроизводителей на сегодня не умеют пользоваться электронными биржевыми инструментами.

«Наибольший позитив в том, что биржа начала учить, как правильно на ней работать. А это значит, что она формирует свою клиентскую базу», - добавил Г.Новиков, отметив, что на сегодня в Украине работают около 56 тыс. аграрных компаний.

А.Марюхнич отметил, что специалисты Аграрной биржи проводят бесплатное обучение для агропроизводителей и частных брокеров по работе с электронной платформой, на которой работает биржа, и на сегодня обучение прошли около 200 организаций.

Директор департамента экономического развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей Кваша отметил, что Аграрная биржа позволяет получать оперативную информацию относительно заключенных экспортных контрактов, что дает возможность прогнозировать ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать. «Я как директор департамента... имею два инструмента — данные таможенной службы и данные Аграрной биржи. Биржа наперед дает индикатор, что на внутреннем рынке заключены соглашения на экспорт, и я имею информацию о том, чего ожидать в ближайшее время на внутреннем рынке. А когда состоялся факт экспорта, я уже получаю реализованную продукцию (по данным таможни об экспорте — УНИАН), и мне уже не на что реально влиять, когда я формирую стратегию относительно ценового балансирования на рынке», - пояснил С.Кваша.

Как сообщал УНИАН, Аграрная биржа готовится к созданию срочного рынка, который включает полноценную работу клирингового центра, фьючерсные контракты в национальной денежной единице, электронную платформу торгов и другие новации.