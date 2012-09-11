Минагропрод: регистрировать экспортные зерновые контракты может только Аграрная биржа

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины настаивает на исключительном праве Аграрной биржи регистрировать экспортные зерновые контракты, сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор департамента экономического развития аграрного рынка Минагропрода Сергей Кваша.

По словам С.Кваши, Министерство экономического развития и торговли инициирует изменения в законодательство относительно товарного биржевого рынка, и ряд инициированных изменений «в будущем будут вносить определенный дискомфорт в работу Аграрной биржи».

С.Кваша отметил, что Минагропрод поддерживает инициативу МЭРТ в части оптимизации количества бирж в Украине, но настаивает на том, чтобы «Аграрная биржа осталась в той системе координат, которые сформированы законом о государственной поддержке сельского хозяйства».

По словам С.Кваши, регистрация экспортных контрактов на зерно на Аграрной бирже позволяет Минагропроду оперативно получать информацию о законтрактованных объемах зерна и ценах и, в случае необходимости, оперативно влиять на рынок. Если же такие контракты смогут регистрировать все товарные биржи, которые пройдут сертификацию, это усложнит и задержит получение данных и, соответственно, министерство потеряет возможность оперативно реагировать на изменения на рынке.

При этом С.Кваша отметил, что другие товарные биржи могут развивать биржевую торговлю другими товарами. «Аграрная биржа должна работать с аграрным рынком. Есть товаров на украинском рынке достаточно, развивайте их - биржевую торговлю удобрениями, металлами, рудой», - добавил С.Кваша.

Напомним, Аграрная биржа была создана в 2005 году.

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