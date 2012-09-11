«Виноградари и виноделы Украины» выступают за приватизацию спиртзаводов

Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» (АВВУ) выступает за приватизацию спиртовых заводов.

Такая просьба содержится в официальном письме организации к Президенту Украины Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову.

«Мы уверены, что только в условиях открытой рыночной конкуренции возможно полноценное функционирование спиртовой отрасли», - говорится в письме.

Отмечается, что в первом полугодии 2012 г. винодельческие предприятия сократили выпуск готовой продукции по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 25%. Соответственно, сокращение производства приведет к сокращению рабочих мест в отрасли.

В АВВУ отмечают, что государственная монополия на производство спирта приводит к завышению цен на него. По данным ассоциации, сегодня цена на спирт составляет 142 грн/дал, что является самой высокой ценой в Европе, в то время как Украина имеет сырье и производственную базу для производства спирта по цене не более 80 грн/дал.

Представители АВВУ предлагают решить проблему снижения производства приватизацией предприятий спиртовой отрасли. По их мнению, такое решение будет иметь ряд позитивных следствий, в том числе, приток частных инвестиций в отрасль, увеличение количества рабочих мест и поступлений в госбюджет, рост конкурентоспособности украинских производителей, особенно на иностранных рынках.

Справка УНИАН. В сферу управления концерна «Укрспирт» входят 92 предприятия, 10 из которых находятся в стадии ликвидации в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №820 от 10 сентября 2008 года, и 6 предприятий не осуществляют хозяйственной деятельности.

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