Аграрный фонд начал интервенции муки на хлебозаводы и розничный рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр агропромышленной политики и продовольствия Николай Присяжнюк на брифинге в среду.

«Сегодня Аграрный фонд начал интервенции… мы начали производство муки и интервенции на хлебозаводы и розничный рынок», - сказал Н.Присяжнюк.

По его словам, цена на муку в рознице из Аграрного фонда будет на 1 гривню дешевле от той, которая сформировалась на сегодня.

Кроме того, по словам министра, Аграрный фонд направляет в розницу гречку, сахар и крупы.

«Таким образом, правительство в период увеличения потребления старается стабилизировать ценовую ситуацию», - отметил министр.

Напомним, Кабинет министров постановлением № 719 от 25 июля 2012 г. разрешил Аграрному фонду начать переработку зерна на муку.

Документом поручено Аграрному фонду обеспечить переработку зерна государственного интервенционного фонда на муку пшеничную и ржаную и реализацию муки в установленном законодательством порядке по средневзвешенным ценам равновесия (фиксинга), сложившимся на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, но не ниже более чем на 20% минимальной интервенционной цены, установленной на текущий маркетинговый период.