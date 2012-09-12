Минагропрод улучшил прогноз урожая зерновых

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины улучшило прогноз урожая зерновых в этом году с 45,3 млн тонн до 46-46,5 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр Николай Присяжнюк на пресс-конференции в среду, 12 сентября.

По его словам, на сегодняшний день уже намолочено 26,8 млн тонн, в том числе 25,5 млн тонн ранних зерновых. В частности, урожай пшеницы составляет 14,5 млн тонн, из которых 80% - продовольственное зерно.

Министр также сообщил, что кукуруза уже собрана с 7% площадей и намолочено 1,2 млн тонн.

Также аграрии проводят посев озимых культур.

По информации Минагропрода, на сегодняшний день озимыми уже засеяно 730 тыс. га, из которых 660 тыс. га – пшеница, 53 тыс. га – рожь, 12 тыс. га – ячмень.

Площади посева озимого рапса составляют 580 тыс. га (90% от плана). Всего планируется засеять озимыми 9,1 млн. га, из которых зерновые – 8,1 млн. га.

Напомним, ранее Минагропрод прогнозировал, что в этом году урожай зерна в Украине составит около 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.